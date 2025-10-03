Osmaniye’de yolcu otobüsü tıra çarptı: 8 kişi yaralandı

Kaza, Kızlaç mevkiinde bulunan Aslanlı Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’den Gaziantep istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı.

YARALILAR, AMBULANSLARLA ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolculardan 8’i yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

