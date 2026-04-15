Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Osmaniye’de jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 6 Suriye uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 08-10 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde, örgütle irtibatlı ve iltisaklı oldukları belirlenen şahıslara yönelik adli operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 6 Suriye uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.



