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Osmaniye’de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Bahçe ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Osmaniye’de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Çiğdem Sevinç

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Harun K. idaresindeki 06 KE 696 plakalı otomobil ile Metehan E. yönetimindeki 80 AGK 467 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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