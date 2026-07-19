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Osmaniye’de tankere arkadan çarpan tırda 2 kişi yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde tankere arkadan çarpan tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Gaziantep-Adana-Tarsus (TAG) Otoyolu’nun Düziçi ilçesi Bulgaçlı mevkisinde meydana geldi.

Osmaniye’de tankere arkadan çarpan tırda 2 kişi yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde tankere arkadan çarpan tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Adana-Tarsus (TAG) Otoyolu’nun Düziçi ilçesi Bulgaçlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tır, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen tankere arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçlarda sıkışma ihtimaline karşı gerekli kontrolleri yaparken, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak yol temizleme çalışmalarına destek verdi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye’de tankere arkadan çarpan tırda 2 kişi yaralandı 1

Osmaniye’de tankere arkadan çarpan tırda 2 kişi yaralandı 2

Osmaniye’de tankere arkadan çarpan tırda 2 kişi yaralandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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