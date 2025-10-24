Osmaniye’de yanan otomobil küle döndü

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bahçe ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ayran Tüneli mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, otomobil küle döndü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

