Osmaniyeli Mustafa, Amerikalı yöneticiyle evlendi! Sosyal medyada gündem olan düğün

ABD'de yaklaşık 10 yıldır çalışmakta olan Osmaniyeli Mustafa Gönülalan markette alışveriş yaptığı sırada gönlünü Amerikalı market yöneticisi Tymaiah Platss Harper'a kaptırdı. Kısmetini ABD’de bulan 28 yaşındaki genç ile 25 yaşındaki Harper Osmaniye Kadirli’de evlendi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine Amerikalı gelin geldi. Yaklaşık 10 yıldır ABD’nin Philadelphi kentinde mutfak desingin olarak çalışan Osmaniyeli 28 yaşındaki Mustafa Gönülalan, alışveriş için gittiği markette gönlünü Amerikalı market yöneticisi 25 yaşındaki Tymaiah PLatssHapper ‘e kaptırdı.

Kadirli Postası'nda yer alan habere göre; Evlenmeye karar veren çift, durumu ailelerine bildirdi.

Genç kızın ailesi Tyeda-Michail Platss Harper ile damadın ailesi Fatma-Türkmen Gönülalan da gerekli araştırmadan sonra “Bizim çocuklar, mademki birbirlerini sevmişler bize de bu evliliğe onay vermek düşer” diyerek evliliklerini onayladı.

Genç çiftler için Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir düğün salonunda 10 Ağustos 2025 Pazar akşamı evlendi. Düğünde davul zurnalı orkestralı bir tören düzenlendi.

Çifti en mutlu günlerinde aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

