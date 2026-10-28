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Otel servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’da otomobil ile servis midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince çıkarılırken, araçların yol ortasında kalması nedeniyle caddede uzun araç kuyruğu oluştu.

Otel servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K.’nın kullandığı otel servis midibüsü ile karşı yönden gelen Umut Efe K.’nın kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle geldiği yöne geri dönen otomobil içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza yapan araçların yol ortasında kalmaları ve yürüme kabiliyetlerini kaybetmeleri nedeniyle Acısu Caddesi’nde uzun araç kuyruğu oluştu. Jandarma trafik ekiplerinin olay yerine gelmesi ve gerekli önlemleri almasının ardından araçlar arasında tek şeritten kontrollü olarak araç geçişine izin verildi. Araçların kaldırılması ve Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerinin araçlardan akan yağ nedeniyle kayganlaşan yolda temizlik ve kumlama çalışması yapmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Otel servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 1

Otel servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 2

Otel servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 3

Otel servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 4

Otel servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat
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