Otelde yalnız değilmiş! Genç Başak'ın İstanbul'da gizemli ölümü

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen Başak Schlosser’ın (24) oteldeki ölümü şüphe uyandırdı. Genç kadının oteldeki son gecesinde yalnız olmadığı belirlenirken güvenlik kameralarında kritik saatlerin eksik olması da şüpheleri derinleştirdi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Alman bir anne ile Türk bir babanın kızı olan 24 yaşındaki Alman vatandaşı Başak Schlosser, 20 Nisan'da tatil için İstanbul’a geldi. Genç kadın Fatih ilçesinde Kumkapı’daki bir otelde konaklamaya başladı.

OTELDEKİ SON GECEDE YALNIZ DEĞİLDİ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberinde yer alan iddialara göre, otele yerleştikten bir gün sonra dışarıda eğlenen Schlosser, otele bir erkek arkadaşıyla birlikte geldi. Aynı odada bir süre vakit geçiren ikiliden erkek arkadaşı daha sonra otelden ayrıldı.

ÇARŞAFLA ASILI HALDE BULUNDU

Bir gün sonra Schlosser’dan haber alamayan otel görevlileri odaya girdiklerinde genç kadını asılı halde buldu. Olay hemen polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, genç kadının odada çarşafla asılı halde olduğunu tespit etti.

5 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Durum savcılığa bildirildi ve soruşturma başlatıldı. Şüpheli ölüm üzerine yürütülen soruşturma kapsamında otel çalışanları ve otele gelen erkek arkadaş dahil toplam 5 kişinin ifadesi alındı.

KAYIP GÖRÜNTÜLER: SİLİNDİ Mİ, KESİNTİ Mİ?

Olayla ilgili yapılan incelemede, otelin güvenlik kamera kayıtlarında yaklaşık 9 saatlik görüntünün bulunmadığı belirlendi. 9 saatlik görüntünün otel görevlileri tarafından, genç kızın erkek arkadaşının kaydı yapılmadığı için korktukları nedeniyle silindiği iddia edildi. Ancak verilen ifadelerde birinden de otelde o saatte elektrik kesintisi olduğu iddia edildi. Bu iddia üzerine polis elektrik kurumuna yazı yazarak o saatlerde elektrik kesintisi olup olmadığını sordu. Gelecek cevaba göre soruşturmanın seyri değişecek.

İNTİHAR İHTİMALİ

Schlosser ile otele gelip odada vakit geçiren erkek arkadaşı da olayla ilgisinin olmadığını, otelden ayrılırken genç kadının odada olduğunu ve ölümünü daha sonra polislerden öğrendiğini söyledi. İfadelerinin ardından 5 kişi serbest bırakıldı. Olayın intihar olduğu ihtimali üzerinde durulurken, sokaktaki güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı. Soruşturma geniş çaplı olarak sürdürülüyor.

