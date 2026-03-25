Kapat
Otele el bombası atmışlardı! Saldırganların mesajları ifşa oldu: 'Elma' şifresi...

İstanbul Küçükçekmece'deki bir otele düzenlenen el bombalı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede dikkat çeken bilgiler yer aldı. 'Daltonlar' suç örgütünün liderlerinin talimatlarıyla gerçekleştirilen olayla ilgili otele atılan ama patlamayan el bombasının, şüphelilerce 'elma' olarak şifrelendiği ortaya çıktı. Ayrıca eylemcilerin mesajlaşmaları da ifşa oldu.

Küçükçekmece'deki bir otele 31 Mayıs 2024'de pimi çekilmiş el bombası atılması olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan birleştirme talepli iddianamede, Serhan Can Ş. ‘mağdur' sıfatıyla, Buse Ş. ile Mahsum Ö. ‘müşteki' sıfatıyla yer aldı. İddianamede Ahmet Mustafa Timo, Batın Can Gökdemir, Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar, İzzet Özsoy, Murat Küçükyavuz, Murat Özavşar, Samet Yüce ve Sinan Memi ise ‘şüpheli' sıfatıyla belirtildi.

BOMBALI SALDIRI ÖNCESİ KEŞİF BİRÇOK DEFA

Hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de faaliyet gösteren bir otelde ‘Daltonlar' suç örgütü yöneticilerinin talimatları doğrultusunda, müştekiler Buse Ş. ile Mahsum Ö.'nün bulunduğu otelin lobi kısmına pimi çekilmiş el bombası atıldığı, el bombasının patlamadığı, eylemi gerçekleştiren şahsın plakasız motosikletle gelen Muhammed Ali K. olduğu, K.'nın el bombasını otele atmadan önce otel önünde birçok kez motosikletle dolaştığı, otele yakın bölgede oteli görür vaziyette bekleme yaptığı ve yanında getirdiği el bombasını atmak ve patlatmak için plan yaptığı anlatıldı.

OTEL ÇALIŞANI BACAĞINDAN VURDU

Suça sürüklenen çocuk K.'nın bekleme yaptığı esnada otel çalışanlarınca fark edildiğinin belirtildiği iddianamede, bunun üzerine otelde bulunan Buse Ş.'nin bir odadan aldığı siyah bir silahı çalışan Mahsum Ö.'ye verdiği, K. otel önüne geldiğinde üzerinde bulunan el bombasını otelin kapısından otelin resepsiyon bölgesine doğru attığı, kaçarken ise Mahsum Ö. tarafından bacağından vurulduğu ve olay yerine yakın bir mesafede yaralanmasından dolayı motoru park ederek ambulansla hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Ayrıca K.'nın alması için el bombasını boş araziye bırakan şahsın İzzet Özsoy olduğunun tespit edildiği de belirtildi.

MESAJLARI İFŞA OLDU: EL BOMBASINI 'ELMA' DİYE KODLAMIŞLAR

Muhammed Ali K.'nın cep telefonu incelemesine de yer verilen iddianamede, şüpheli Samet Yüce'yi telefonuna ‘yüce aşk' olarak kaydettiği, eylemi gerçekleştirmeden el bombasını ‘ELMA' diye şifredelikleri ve polis çevirmesine karşı önlem almak amacıyla kız arkadaşı ile beraber bombayı gidip alması gerektiği şeklinde yazışmalar olduğu kaydedildi.
İddianamede ayrıca, olayı azmettiren kişinin Daltonlar silahlı suç örgütü yöneticilerinden Ahmet Mustafa Timo olduğu, bombayı suça sürüklenen çocuk Muhammed Ali K.'nın aldığı, boş araziye bırakan İzzet Özsoy'un beyanlarına göre bombanın Daltonlar silahlı suç örgütü yöneticilerinden Bünyamin Yıkar'ın talimatı ile temin edildiği, Daltonlar silahlı suç örgütüne hasım suç örgütleri ile iltisaklı oldukları değerlendirilen Mahsum Ö.'ye yönelik eylem planladıkları ifade edildi.

BİRÇOK SUÇTAN CEZA TALEP EDİLİYOR

Hazırlanan iddianamede Ahmet Mustafa Timo, Bünyamin Yıkar, Batın Can Gökdemir, Berat Can Gökdemir, Murat Küçükyavuz, Murat Özavşar ve Sinan Memi'nin ‘kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', ‘kasten öldürmeye teşebbüs' ve ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Samet Yüce'nin aynı suçların yanı sıra ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan, İzzet Özsoy'un ise ‘iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma' ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından cezalandırılması istendi.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece el bombası Daltonlar
