HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otları temizlemek için yaktığı ateş, komşusunun evini yaktı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde evinin önündeki otları yakan şahsın kontrolünden çıkan alevlerin büyümesi sonrası yan bahçede bulunan komşunun evinde yangın çıktı. Yangın, evde büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otları temizlemek için yaktığı ateş, komşusunun evini yaktı

Olay, ilçeye bağlı Gevrekli Mahallesi Ömer Karabulut Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A, evinin önündeki otları temizlemek için ateşe verdi. Bir anda parlayan alevler, yan bahçede bulunan Yusuf C.'ye ait evde yangına sebep oldu. Bahçede bulunan kuru ağaçların tutuşması sonrası büyüyen yangın 2 katlı eve sıçradı. Yangın, ihbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, tahkikat başlatıldı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanya'da Jandarmadan motosiklet denetimiAlanya'da Jandarmadan motosiklet denetimi
Kütahya'da ele geçirildi: Değeri dudak uçuklatıyorKütahya'da ele geçirildi: Değeri dudak uçuklatıyor

Anahtar Kelimeler:
yangın Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor!

Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor!

Yer: Brezilya... Sıcak hava balonundaki yangın faciayla sonuçlandı: İşte o anlar!

Yer: Brezilya... Sıcak hava balonundaki yangın faciayla sonuçlandı: İşte o anlar!

Osimhen transferinin detayları ortaya çıktı! Fenerbahçe de bu işin içinde...

Osimhen transferinin detayları ortaya çıktı! Fenerbahçe de bu işin içinde...

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Genel Başkan Fatih Erbakan net konuştu!

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Genel Başkan Fatih Erbakan net konuştu!

Avcılar'da esrarengiz olay: Yürüyüş yapan vatandaşlar fark etti!

Avcılar'da esrarengiz olay: Yürüyüş yapan vatandaşlar fark etti!

Savaşın izi Türkiye'de! Görüntüler Sakarya'da çekildi! İnceleme başlatıldı...

Savaşın izi Türkiye'de! Görüntüler Sakarya'da çekildi! İnceleme başlatıldı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.