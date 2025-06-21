Otları temizlemek için yaktığı ateş, komşusunun evini yaktı

Olay, ilçeye bağlı Gevrekli Mahallesi Ömer Karabulut Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A, evinin önündeki otları temizlemek için ateşe verdi. Bir anda parlayan alevler, yan bahçede bulunan Yusuf C.'ye ait evde yangına sebep oldu. Bahçede bulunan kuru ağaçların tutuşması sonrası büyüyen yangın 2 katlı eve sıçradı. Yangın, ihbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, tahkikat başlatıldı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır