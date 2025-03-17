HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Oto galerici kocasını bu yüzden öldürmüş! Eş katili kadın şiddetten bıkmış: "Tabancasını alıp rastgele ateş ettim"

Oto galerici kocasını bu yüzden öldürmüş! Eş katili kadın şiddetten bıkmış: "Tabancasını alıp rastgele ateş ettim"

17.03.2025 15:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece saat 01.30 sularında Bursa'da bir evden silah sesleri duyuldu. Süheyla Çetinkaya, oto galeri sahibi kocası Muhammet Nurullah Çetinkaya'yı göğsünden vurarak öldürdü. İki kızıyla gözaltına alınan katil zanlısı kadının ifadesi ortaya çıktı. Olay anında yaşananları anlatan kadının 'şiddet' iddiası dikkat çekti.

Oto galerici kocasını bu yüzden öldürmüş! Eş katili kadın şiddetten bıkmış: "Tabancasını alıp rastgele ateş ettim"

Kendisine ve kızlarına şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını göğsünden iki el vurarak öldürdü! Bursa'nın İnegöl ilçesinde işlenen cinayetin ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Cinayet anında kocası Muhammet Nurullah Çetinkaya'nın yine şiddet uyguladığını söyleyen kadınla iki kızı adliyeye sevk edildi.

ESINI-KIZLARINA-VE-KENDISINE-SIDDET-UYG_614978_181987

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, KANLI BİTTİ

Olay, saat 01.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Oto galeri sahibi Muhammet Nurullah Çetinkaya ile eşi Süheyla Çetinkaya arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Süheyla Çetinkaya, eşine ait tabancayla ateş etti. Göğsüne isabet eden 2 kurşunla yere yığılan Muhammet Nurullah Çetinkaya ağır yaralandı. Olayın ardından Süheyla Çetinkaya, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak eşini tabancayla yaraladığını bildirdi.

ESINI-KIZLARINA-VE-KENDISINE-SIDDET-UYG_614979_181987

VURULAN ADAM HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Çetinkaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Muhammet Nurullah Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Çetinkaya’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ESINI-KIZLARINA-VE-KENDISINE-SIDDET-UYG_614982_181987

KIZLARIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Süheyla Çetinkaya ile olay sırasında evde bulunan kızları S.Ç. (21) ve G.Ç. (23) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Süheyla Çetinkaya’nın emniyetteki ifadesinde, “Eşimle uzun zamandır şiddet sorunumuz var. Uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Olay anı yine şiddet oldu. Kendimi ve çocuklarımı korumak için, eşimin tabancasıyla rastgele ateş ettim. Öldürmek istemezdim. Pişmanım” dediği belirtildi.

ESINI-KIZLARINA-VE-KENDISINE-SIDDET-UYG_614980_181987

Süheyla Çetinkaya ile kızları işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Türkiye'nin konuştuğu suç makinesi cezaevinde doğurdu Türkiye'nin konuştuğu suç makinesi cezaevinde doğurdu
3 yaşındaki oğlu ölsün diye hem sigara içirdi hem ilaç verdi! Görüntüler yayılınca da bu savunmayı yaptı 3 yaşındaki oğlu ölsün diye hem sigara içirdi hem ilaç verdi! Görüntüler yayılınca da bu savunmayı yaptı

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yer: İstanbul! Alt geçitten kopan beton parçaları araçların üzerine düştüYer: İstanbul! Alt geçitten kopan beton parçaları araçların üzerine düştü
Nizip Belediye Başkanı Doğan iftar programına katıldıNizip Belediye Başkanı Doğan iftar programına katıldı
Anahtar Kelimeler:
cinayet şiddet katil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Maaşı da etkileyecek! Karı koca memursa... Düğmeye basıldı

Maaşı da etkileyecek! Karı koca memursa... Düğmeye basıldı

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'

Türkiye'nin konuştuğu suç makinesi cezaevinde doğurdu

Türkiye'nin konuştuğu suç makinesi cezaevinde doğurdu

Her satırı kan dondurucu! 6 yıl sonra aydınlandı: 4 yaşındaki Melike'yi ebeveyni katletmiş! 'Çekiç, tazyikli su ve diğer eziyetler...'

Her satırı kan dondurucu! 6 yıl sonra aydınlandı: 4 yaşındaki Melike'yi ebeveyni katletmiş! 'Çekiç, tazyikli su ve diğer eziyetler...'

Eş katili kadın şiddetten bıkmış! "Kocamın tabancasını alıp rastgele ateş açtım"

Eş katili kadın şiddetten bıkmış! "Kocamın tabancasını alıp rastgele ateş açtım"

Medyaya Gezi Parkı soruşturması! Kanal D de var...

Medyaya Gezi Parkı soruşturması! Kanal D de var...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.