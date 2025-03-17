Oto galerici kocasını bu yüzden öldürmüş! Eş katili kadın şiddetten bıkmış: "Tabancasını alıp rastgele ateş ettim"

Kendisine ve kızlarına şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını göğsünden iki el vurarak öldürdü! Bursa'nın İnegöl ilçesinde işlenen cinayetin ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Cinayet anında kocası Muhammet Nurullah Çetinkaya'nın yine şiddet uyguladığını söyleyen kadınla iki kızı adliyeye sevk edildi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, KANLI BİTTİ

Olay, saat 01.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Oto galeri sahibi Muhammet Nurullah Çetinkaya ile eşi Süheyla Çetinkaya arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Süheyla Çetinkaya, eşine ait tabancayla ateş etti. Göğsüne isabet eden 2 kurşunla yere yığılan Muhammet Nurullah Çetinkaya ağır yaralandı. Olayın ardından Süheyla Çetinkaya, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak eşini tabancayla yaraladığını bildirdi.

VURULAN ADAM HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Çetinkaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Muhammet Nurullah Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Çetinkaya’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KIZLARIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Süheyla Çetinkaya ile olay sırasında evde bulunan kızları S.Ç. (21) ve G.Ç. (23) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Süheyla Çetinkaya’nın emniyetteki ifadesinde, “Eşimle uzun zamandır şiddet sorunumuz var. Uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Olay anı yine şiddet oldu. Kendimi ve çocuklarımı korumak için, eşimin tabancasıyla rastgele ateş ettim. Öldürmek istemezdim. Pişmanım” dediği belirtildi.

Süheyla Çetinkaya ile kızları işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır