Otobüs firmaları arasında kanlı rekabet! Tetikçinin firma sahibine silahlı saldırısı kamerada

Aksaray'da otobüs firması sahibine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının altından yakalanan şahsın tetikçi olduğu belirlendi. 2 otobüs firması arasında yaşanan rekabet nedeniyle yaşanan olayda diğer firmanın Adana ilinden tetikçi tutarak rakip firma yetkilisine silahlı saldırı düzenlettiği iddia edildi. Saldırı anının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın, elinde tuttuğu montunun arasından tabancayı çıkararak 3 el ateş ettiği görüldü.

Olay, 9 Ekim tarihinde Tacin Mahallesi Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terminalde otobüs firması sahibi olan Kenan Y. (40) işten çıkıp eve gitmek istediği sırada Yiğit D. (20) tarafından tabancayla vuruldu.

3 el ateş eden şahsın 1 mermisi Kenan Y.'nin bacağına isabet ederken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdığı Kenan Y., saldıran şahsı tanımadığını söyledi.

Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan Yiğit D. ise, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın 4 kişi tarafından planlandığını ve bunlardan birinin de bir başka otobüs firması sahibi olduğunu belirledi.

SALDIRI İÇİN ADANA'DAN GELMİŞ

Yakalanan şüpheli, ifadesinde tetikçi olduğunu ve Adana'dan geldiğini söyledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen asayiş ekipleri, diğer şüphelilerin de yakalanması için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda Vera Sezen A. (23), Faruk A. (30) ve İbrahim Y. isimli şahıs gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra Aksaray Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Vera Sezen A., Faruk A. ve Yiğit D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüpheli İbrahim Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, saldırı anı Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Bugün ortaya çıkan iki ayrı güvenlik kamerası görüntülerinde tetikçi olduğu iddia edilen şahsın Kenan Y.'yi beklediği, Kenan Y.'nin gelmesiyle elinde tuttuğu montunun arasından tabancayı çıkartıp 3 el ateş ettiği, şahsın bacağından yaralanarak topallayarak kaçtığı ve olayı gerçekleştiren Yiğit D.'nin de ters istikamete kaçtığı görülüyor.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili tahkikatı sürüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

