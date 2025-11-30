Otobüs kazasında ölenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar’da 2 kişinin öldüğü 21 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında ölenlerin kimliklerini tespit çalışmaları devam ediyor.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 25 kişiden 2’si hayatını kaybederken, 21 kişi ise yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan 21 kişiyi ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırdı.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ederken, otobüsün Elazığ’dan Muğla’ya gittiği öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle karayolunda uzunluğu yaklaşık 3 kilometreye varan uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri uzun uğraşlar sonucu karayolunu tekrardan ulaşıma açtı.

