Otobüs köprü altına sıkıştı

Olay, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde bulunan yüksekliği 3 metre 50 santim olan köprünün altından geçen ve tur amaçlı gelenleri taşıyan otobüs sıkıştı. Köprü altında sıkışan otobüs nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Çalışmalar kapsamında lastiklerin havası indirilen otobüs, geri hareket ettirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otobüsün kurtarılmasının ardından trafik normale döndü. Aynı köprüde daha önce de bir çok kez araç sıkışmıştı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır