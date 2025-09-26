HABER

Otogarda iğrenç olay! Kadınlar tuvaletinde gizlice kayıt yaparken yakalandı

İstanbul Esenler Otogarı'nın kadınlar tuvaletinde skandal bir olay yaşandı. Mimar olan Kübra K. tuvaletteyken şüpheli Esat D. cep telefonuyla gizli çekim yaptı. Kübra K.'nin ihbarı üzerine yakalanan şüpheli Esat D., 3 yıl hapis cezası aldı. Genç kadın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve otogarın işletmecisine de güvenlik sağlanmadığı gerekçesiyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

Devrim Karadağ

İstanbul'da yaşayan mimar Kübra K., (33) geçtiğimiz yıl 13 Ekim'de Esenler Otogarı'nın ücretli kadınlar tuvaletini kullandığı esnada kapının altından uzatılan bir cep telefonuyla gizlice görüntülenmek istendi.

KABİNDEN ÇIKINCA İĞRENÇ OLAYI GÖRDÜ

Kabinden çıktığında elinde telefonla cinsel davranışlarda bulunan saldırganı gören Kübra K.'nin ihbarı üzerine yakalanan şüpheli Esat D., 3 yıl hapis cezası aldı.

İBB'YE DE DAVA AÇTI

Sabah'ta yer alan habere göre, şüphelinin tutuklanmasıyla olay kapanmadı. Kübra K., avukatı aracılığıyla İBB ve otogarı işleten iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye de dava açtı. Genç kadının avukatı, dava dilekçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'yi hedef gösterdi.

4 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT TALEBİ

Dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:"Ücret karşılığı kullanılan bir hizmette en temel ihtiyaç olan güvenlik sağlanmadı. Kadınlar tuvaletine erkek girişini engelleyecek sistem yoktu, kabin kapılarının altı açıktı. Kamera yerleşimleri kör noktalarla doluydu, personel yetersizdi. Bu ihmal zinciriyle mahremiyetin en kutsal alanı hiçe sayıldı. Bu, tüketici hizmetinin ayıplı ifasıdır."Avukat, İBB ve Boğaziçi Yönetim A.Ş.'den 1 milyon lira manevi, 3 lira maddi tazminat talep etti. Dava öncesinde taraflar arabuluculuk masasına oturdu ancak anlaşma sağlanamadı. Dosya şimdi İstanbul Nöbetçi Tüketici Mahkemesi'nde.

