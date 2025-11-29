HABER

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirip bariyerlere çarptığı otomobildeki Ayşe Turan öldü, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun kuzey ve doğu gişeleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, Samet Kezer, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirip bariyerlere çarparak takla attı. Durumu görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından 3’ü ağır 5 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen araçtaki Ayşe Turan kurtarılamadı. Turan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yaralılardan Şehnaz Turan ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin daha hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobilin sürücüsü Samet Kezer ve Latif Turan’ın hayati tehlikeyi atlattıkları bildirildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Gaziantep
