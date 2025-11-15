HABER

Otomobil belediyeye ait kamyona arkadan çarptı: 1’i bebek 3 yaralı

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin belediye kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada biri bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Korgun-Kurşunlu kara yolu Çukurca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.D. yönetimindeki otomobil, Çerkeş Belediyesine ait kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi F.D. ve 6 aylık bebekleri M.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

