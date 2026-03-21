Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman’da otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Baran B. idaresindeki 63 ZV 376 plakalı otomobil, Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak dere yatağına yuvarlandı. Otomobil, metrelerce yükseklikten taklalar atarak aşağı düştü. Kazada sürücüsü ile otomobilde bulunan Hamza Ç. ve Abdurrahman Ç. yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yaralılar, araç içerisinden güçlükle çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralı 1

Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralı 2

Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araban'da sağanak etkili olduAraban'da sağanak etkili oldu
AK Parti ve MHP'li isimlerden Bakan Akın Gürlek'e destek açıklamalarıAK Parti ve MHP'li isimlerden Bakan Akın Gürlek'e destek açıklamaları

En Çok Okunan Haberler
Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Akaryakıta okkalı zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor

