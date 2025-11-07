HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobil direğe saplandı: 2 ağır yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak kaldırım üzerindeki elektrik direğine saplandı. Kazada 1’i kadın 2 kişi ağır yaralandı.

Otomobil direğe saplandı: 2 ağır yaralı
Mustafa Fidan

Kaza, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Dağılgan istikametine seyreden Oktay K. (21) idaresindeki 68 HY 142 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırım üzerinde bulunan beton elektrik direğine çarptı. Direğe yan kısmıyla çarpan otomobil adeta direğe saplanırken, araç sürücüsü ve yolcu konumundaki Tuğçe F. (22) araç içerisinde sıkıştı.

Otomobil direğe saplandı: 2 ağır yaralı 1

KAZADA İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri itfaiye ekipleriyle birlikte araç içerisine sıkışan yaralılara müdahale ederken, sıkışan sürücü ve kadın araçtan çıkarılarak ambulanslara taşındı. Ağır yaralanan 2 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil direğe saplandı: 2 ağır yaralı 2

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğal gaz patlamasıyla çıkan yangında 2 işçi yaralandıDoğal gaz patlamasıyla çıkan yangında 2 işçi yaralandı
Havvanur Yurtsever’in HSK üyeliğine seçilmesi Resmi Gazete’deHavvanur Yurtsever’in HSK üyeliğine seçilmesi Resmi Gazete’de

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altı gazeteci emniyette ifade verecek... Telefonlarına el konuldu

Altı gazeteci emniyette ifade verecek... Telefonlarına el konuldu

Milli futbolcu AVM'de neye uğradığını şaşırdı

Milli futbolcu AVM'de neye uğradığını şaşırdı

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt gecikmedi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt gecikmedi! 'Ben ölmedim'

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Gece yarısı tabela değişecek

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Gece yarısı tabela değişecek

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.