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Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı; 1 ölü, 7 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin karşı şeride geçip, hafif ticari araçla çarpışması sonucu Elanur Yağır (6) hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı; 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı D-400 kara yolunun Şahin Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Tarsus istikametinde F.Y.'nin (37) kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek, Y.S. (44) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı; 1 ölü, 7 yaralı 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Elanur Yağır isimli çocuk hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücüler ile araçlarda H.Y. (39), E.Y. (61), E.Y. (15), A.Y. (1) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Elanur Yağır'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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