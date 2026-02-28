HABER

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Bingöl-Elazığ kara yolu Kurudere köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan biri daha kurtarılamadı. 2 kişinin cansız bedeni de otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

