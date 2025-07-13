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Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi’nde meydana geldi. Emircan A.’nın (24) kontrolünü yitirdiği otomobil refüjden karşı yöne geçerek İlyas K.’nin (67) kullandığı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Nehir A. (4) ile hafif ticari araçtaki Hüseyin C. (69) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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