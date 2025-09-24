Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da otomobil ile hafriyat kamyonunun karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 12.00 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir - Erkenek Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan F.Ç. (19) idaresindeki otomobil aynı yöne ilerleyen M.D. (28) yönetimindeki hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada H.A.Ç. ile S.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.