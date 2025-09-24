HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da otomobil ile hafriyat kamyonunun karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, 12.00 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir - Erkenek Tüneli’nde meydana geldi.

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da otomobil ile hafriyat kamyonunun karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 12.00 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir - Erkenek Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan F.Ç. (19) idaresindeki otomobil aynı yöne ilerleyen M.D. (28) yönetimindeki hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada H.A.Ç. ile S.Ç. yaralandı.

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı 1

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı 2Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yavaş'tan dikkat çeken 'Konser soruşturması' sözleriYavaş'tan dikkat çeken 'Konser soruşturması' sözleri
4. kez uzaklaştırma kararı çıktığı gün öldürüldü!4. kez uzaklaştırma kararı çıktığı gün öldürüldü!

Anahtar Kelimeler:
ihbar kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.