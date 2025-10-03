HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kula Eski Selendi Yolu üzeri Ahmetli Mahallesi Karagöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. (37) idaresindeki 45 RA 3618 plakalı açık kasa kamyonet ile F.A. (42) yönetimindeki 48 UT 748 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı.

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 1

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Sevgi Altınbaş (40) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü F.A. ve kamyonetin sürücüsü A.S. yaralandı.

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 2

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan Kula Eski Selendi yolunda bir süre tek yönden sağlanan trafik akışı kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

03 Ekim 2025
03 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri'nden İsrail'in alıkoyduğu Türklerle ilgili açıklamaDışişleri'nden İsrail'in alıkoyduğu Türklerle ilgili açıklama
Fethiye’de rekor yağış! Metrekareye 107.7 kilogram yağış düştüFethiye’de rekor yağış! Metrekareye 107.7 kilogram yağış düştü
Anahtar Kelimeler:
Manisa kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.