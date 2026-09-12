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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulvardan sokağa dönüş yapmak isteyen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulvardan sokağa dönüş yapmak isteyen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardım için seferber olduğu kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batı Gazi Bulvarı üzerinde seyir halinde olan motosiklet, o esnada bulvardan 1902 Sokak’a dönüş yapmak isteyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü de yola savrularak sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar ise hızla yaralı sürücünün yanına koştu. Yerde kalan sürücüye ilk müdahalede bulunmaya çalışan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı.
Öte yandan, öğle saatlerinde yaşanan hareketli anlar yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, otomobille çarpışan motosikletin devrildiği, sürücünün yola savrulduğu ve kazayı gören vatandaşların anında yardıma koştuğu anlar yer aldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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