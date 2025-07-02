HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesinin Mahmut Nedim Ökmen Mahallesinde Murat Çalğım yönetimindeki otomobil ile Çağrı Keskinkılıç yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Çağrı Keskinkılıç ile motosiklette bulunan Salih Günay yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa'daki orman yangınlarında zarar gören alanlar dronla görüntülendiManisa'daki orman yangınlarında zarar gören alanlar dronla görüntülendi
Bolu'da "Kalkhedon'dan Klaudiopolis'e" sergisi açıldıBolu'da "Kalkhedon'dan Klaudiopolis'e" sergisi açıldı

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar hayatını kaybetti!

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar hayatını kaybetti!

Leman Dergisi’ndeki skandal karikatürü çizen Doğan Pehlevan'ın ifadesi ortaya çıktı

Leman Dergisi’ndeki skandal karikatürü çizen Doğan Pehlevan'ın ifadesi ortaya çıktı

Birçok kalemde artış! Benzin, sigara, alkol... Hepsine zam geliyor! İşte rakamlar

Birçok kalemde artış! Benzin, sigara, alkol... Hepsine zam geliyor! İşte rakamlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP liderine 'Leman' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP liderine 'Leman' tepkisi

Özel, 'Hiçbir kardeşimi satmam' diyerek Soyer'e sahip çıktı

Özel, 'Hiçbir kardeşimi satmam' diyerek Soyer'e sahip çıktı

Bursa Gemlik'te 4,3 büyüklüğündeki deprem korkuttu! Gözler yine uzman isimlere çevrildi: "7 civarında deprem üreteceğini varsayabiliriz"

Bursa Gemlik'te 4,3 büyüklüğündeki deprem korkuttu! Gözler yine uzman isimlere çevrildi: "7 civarında deprem üreteceğini varsayabiliriz"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.