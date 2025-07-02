Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesinin Mahmut Nedim Ökmen Mahallesinde Murat Çalğım yönetimindeki otomobil ile Çağrı Keskinkılıç yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Çağrı Keskinkılıç ile motosiklette bulunan Salih Günay yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır