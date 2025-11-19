HABER

Otomobil, köprüden kanala düştü; 1'i ağır 3 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde köprüden kurumuş su kanalına düşen otomobildeki 1'i ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, köprüden kurumuş su kanalına düştü. Kazada otomobildeki Halide A. (27), Bedia A. (51) ve Sacide A. (25) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bedia A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

