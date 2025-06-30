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Otomobil, lokantaya girdi: 5 kişi hastanelik oldu

Mersin'de kontrolden çıkan otomobil, lokantaya daldı. İş yerinin savaş alanına döndüğü kazada 2 kişi yaralandı, sürücünün de aralarında olduğu 3 kişi de şok geçirip hastaneye kaldırıldı.

Otomobil, lokantaya girdi: 5 kişi hastanelik oldu
Begüm Özkaynak

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 ALG 610 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırımı aşan otomobil bir lokantaya girdi. Kazada iş yeri sahibinin de aralarında olduğu 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsüyle birlikte araçta bulunan 3 kişi ise şok geçirdi. Kazayı görenler yardıma koşarken haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ile şok geçiren 3 kişinin de aralarında olduğu toplam 5 kişi ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde polisin incelemesinin ardından araç çekici yardımıyla iş yerinden çıkartıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Otomobil lokanta
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