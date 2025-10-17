HABER

Otomobil refüje çıkıp direğini devirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak sinyalizasyon direğini devirdi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde, Yapay Şelale Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yapay şelale yönüne seyreden Fadime U. B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak sinyalizasyon direğini devirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtan kendi imkânlarıyla çıkan sürücünün sağlık durumunu kontrol etti. Sürücü kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmek istemedi. Ekiplerce sinyalizasyon direğinin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

