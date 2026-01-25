Otomobil refüje çıktı

Kaza, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Y.C. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Bölgedeki bir elektrik direğine çarparak durabilen araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Sürücü Y.C’nin yara almadan kurtulduğu kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araç çekiciyle bölgeden kaldırıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır