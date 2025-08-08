HABER

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Adana’nın Feke ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Şarampole devrilen otomobilin kaya üzerinde kalması dikkat çekti.

Kaza ilçeye bağlı Maran Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla bir sürücü 2 kişiyi araçtan çıkardı.Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.Yaralılar ilk müdahelinin ardından Kozan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza sonrası otomobilin kaya üzerinde durması ise dikkat çekti. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

