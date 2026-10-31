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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Besni ilçesine bağlı Atmalı Köyü yakınlarında meydana geldi.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Besni ilçesine bağlı Atmalı Köyü yakınlarında meydana geldi. C.Ö. idaresindeki 01 RH 281 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü C.Ö., ile otomobilde bulunan Z.Ö., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı 1

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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