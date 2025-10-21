Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, virajlı yoldan kıntrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Takla atarak metrelerce savrulan otomobilde bulunan Zeynep Duran, Mehmet Solak ve Bahattin Uyanık araçta sıkışarak yaralandı.

3 YARALI, AMBULANSLARLA ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından halat yardımıyla güvenli bölgeye çıkarıldı. 3 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)Kaynak: DHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır