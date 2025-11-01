HABER

Otomobil seyir halindeyken alev aldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olay, Efeler ilçesi Dedekuyusu Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

YANAN OTOMOBİLİ İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

Bir anda alevlerin yükseldiği aracı sağa çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale ederek yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

