Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar-Konya kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar’dan Konya istikametine seyreden Gökhan Bişkin (36) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada Gökhan Bişkin hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan S.K. (38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gökhan Bişkin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı S.K. ise ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.K. burada yapılan tedavinin ardından Konya’ya sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

