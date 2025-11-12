HABER

Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Otomobil, TIR’a arkadan çarptı: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Keşan-Gelibolu kara yolu üzerindeki Bahçeköy Kavşağı'nda meydana geldi. Keşan'dan, Gelibolu yönüne giden E.A. (45) yönetimindeki 34 EA 5744 plakalı otomobil, Bahçeköy Kavşağı'nda aynı yönde seyreden İ.K. idaresindeki 39 AZ 360 çekici ve 39 ABP 787 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü E.A. ile beraberindeki bulunan İ.A. (43) ve Ş.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralı 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan E.A. ve Ş.G., ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. TIR sürücüsü İ.K., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)Kaynak: İHA

