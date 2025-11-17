Otomobil, TIR'a arkadan çarptı; öğretmen öldü

Sinop'ta TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öğretmen Engin Sipahi, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sinop-Samsun kara yolunda meydana geldi. Engin Sipahi yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyenTIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki Sipahi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin hurdaya dönen kısmında sıkışan Sipahi'yi çıkarmak için çalışma başlattı. Sıkışan sürücü, araçtan çıkarılmasının ardından kaza yerinde hayatını kaybetti. Engin Sipahi'nin, Sinop Özel Eğitim Meslek okulunda Özel Eğitim Öğretmeni olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA