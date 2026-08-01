Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan Köprülü Kavşak'ta meydana geldi. Alanyurt istikametinden İnegöl yönüne seyir halinde olan Fatih Y. (27) yönetimindeki 45 APE 575 plakalı otomobil, Bursa istikametine dönüş yapmak istedi.

OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI

Bu sırada otomobilin sağından geçmeye çalışan Soner Ö. (26) yönetimindeki 16 BCK 400 plakalı motosiklet, otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan genç sürücü ağır yaralandı.

AĞIR YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır