  3. Güncel

Otomobilin arkadan çarptığı motosiklet yoldan çıktı: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosiklet yoldan çıktı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi Salih Gıdık Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında; S.U. yönetimindeki 34 NDZ 490 plakalı otomobille önünden seyreden F.Ö. idaresindeki 06 DNU 146 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden F.Ö. yoldan çıkarak yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan F.Ö.’yü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Motosiklet çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

