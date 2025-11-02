Bingöl’de otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı.

Kaza, Şehit Mustafa Gündoğdu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dersaneden çıkarak öğlen yemeğine giden ve yolun karşısına geçmeye çalışan H.K. (17) ve B.G.’ye (19), otomobil çarptı.

Çarpanın etkisiyle 2 kız öğrenci yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA