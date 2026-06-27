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Otomobilin çarptığı ayı yaralandı

Karabük’te tünel girişinde otomobilin çarptığı ayı yaralandı.Kaza, Karabük-Eskipazar kara yolu Cildikısık Tüneli girişinde meydana geldi.

Otomobilin çarptığı ayı yaralandı

Karabük’te tünel girişinde otomobilin çarptığı ayı yaralandı.

Kaza, Karabük-Eskipazar kara yolu Cildikısık Tüneli girişinde meydana geldi. Eskipazar istikametine seyir halinde olan Nurettin K. idaresindeki otomobil, yola çıkan ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ayı, sürünerek tünelin ortasına kadar ilerledi. Olay nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralı ayı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Maddi hasarın oluştuğu kazanın ardından, ihbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Millî Parklar ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaralı ayıya müdahale etmek üzere çalışma başlattığı öğrenildi.

Otomobilin çarptığı ayı yaralandı 1

Otomobilin çarptığı ayı yaralandı 2

Otomobilin çarptığı ayı yaralandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük
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