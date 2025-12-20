HABER

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı 60 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, 6 Aralık’ta Besni ilçesi Cirit Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Süleyman Y. idaresindeki 02 ACD 826 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülizar Bilgiler’e çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan Gülizar Bilgiler, ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış ve burada tedavi altına alınmıştı. İlk müdahalesi Besni Devlet Hastanesi’nde yapılan yaralı, daha Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Hastanede tedavi altına alınan Gülizar Bilgiler, yaklaşık 12 gün sonra yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bilgiler’in cenazesi, Besni Mustafa Baba Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

