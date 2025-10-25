Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu

Kaza, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Sedat Kirtetepe Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 71 yaşındaki N.D. isimli kadına (71), S.Y. idaresindeki 34 FIF 815 plakalı Fiat marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan kadın yolda metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan kadının yardımın a ilk olarak çevredeki esnaf koştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan N.D., burada hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü S.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA!

Otomobilin aldığı hasar kazanın şiddetini gözler önüne sererken, aracın kadına çarptığı an ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin çarpması ile birlikte kadının havaya savrulması ve daha sonrasında yere düşerek metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı. Devamında ise çevredeki vatandaşların panik ile yardım için bölgeye koştuğu görüldü.

"Ortalama 50-60 metre ileriye düştü kadın"

Öte yandan, bölgede esnaf olan Ferhat Yatçı ise kazanın ardından yaşananları anlattı. Yatçı, "Kazanın olduğu bölgede esnafım. Ben çay istiyordum. Kadın yaya geçidine yaklaştığı anda otomobil çarptı. Araç bayağı hızlıydı. Zaten vurma sesiyle ben kafamı çevirdim, kadını havada gördüm. Ortalama 50-60 metre ileriye düştü kadın. Ben hemen koştum ilk yardım yapayım diye. Gittim baktım kadın hareket etmiyordu. Nabzı atmıyordu. Diğer çevredeki esnaf arkadaşlar da yardıma koştu o esnada ambulansa haber verildi. Bir arkadaş da elektronik saat vardı onunla baktı, ‘ben de nabız almıyorum’ dedi bıraktık. Bu yol geniş çift şerit olduğu için araçlar hızlı geliyor. Yaya geçidini de fazla önemsemiyorlar, halbuki önemseseler bu kaza olmayacaktı" dedi.



