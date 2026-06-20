HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobilin çarptığı refüjden kopan taşlar tramvaydan içeri girdi: 4 yolcu yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı refüjden kopan taş parçaları tramvayın camını kırarak, içeri girdi. Tramvayda bulunan 4 yolcu yaralanırken, yapılan kontrollerde 2.0 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL para cezası yazıldı. Sürücü kendisini görüntüleyen gazeteciye, "İyi iş yapıyorsun" diyerek tepki gösterirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobilin çarptığı refüjden kopan taşlar tramvaydan içeri girdi: 4 yolcu yaralı

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Mahallesi Sivas Bulvarı’nda, E.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Refüjden kopan taş parçaları tramvayın camını kırarak içeri girdi. Kazada tramvayda bulunan ve taşların isabet ettiği N.Y., (33) M.H.D., (24) Z.Ç. (23) ve A.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda ambulans sevk edilirken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, trafiğin tek şeritten akışını sağladı. Sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan yolcuları ambulansla kentteki çeşitli hastanelere sevk etti.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Öte yandan, polis ekipleri tarafından yapılan alkol testinde sürücü E.K.’nin 2.0 promil alkollü olduğu belirlenirken, 25 bin TL idari para cezası yazılıp ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücünün alkol oranının 1.0 promili geçmesi nedeniyle ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan hakkında adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Alkollü araç kullanarak, 4 yolcunun yaralanmasına sebep olan sürücü kendini görüntüleyen gazeteciye, "İyi iş yapıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Kaza anı tramvayda bulunan kameralar anbean yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı refüjden kopan taşlar tramvaydan içeri girdi: 4 yolcu yaralı 1

Otomobilin çarptığı refüjden kopan taşlar tramvaydan içeri girdi: 4 yolcu yaralı 2

Otomobilin çarptığı refüjden kopan taşlar tramvaydan içeri girdi: 4 yolcu yaralı 3

Otomobilin çarptığı refüjden kopan taşlar tramvaydan içeri girdi: 4 yolcu yaralı 4

Otomobilin çarptığı refüjden kopan taşlar tramvaydan içeri girdi: 4 yolcu yaralı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorum’da çaya düşen kediyi itfaiye kurtardıÇorum’da çaya düşen kediyi itfaiye kurtardı
Erzincan’da ikinci el mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldüErzincan’da ikinci el mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kalp Profesörü açıkladı: En kötü uyku pozisyonu buymuş!

Kalp Profesörü açıkladı: En kötü uyku pozisyonu buymuş!

Özgür Özel cephesinden kulisleri karıştıran Mansur Yavaş çıkışı: "Bir ay sonrayı bekleyin"

Özgür Özel cephesinden kulisleri karıştıran Mansur Yavaş çıkışı: "Bir ay sonrayı bekleyin"

Milliler Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası macerası sona erdi

Milliler Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası macerası sona erdi

Ünlü türkücü trafikte saldırıya uğradı! Eşi ve çocukları da araçtaydı...

Ünlü türkücü trafikte saldırıya uğradı! Eşi ve çocukları da araçtaydı...

Hurda araç için yeni kanun teklifi! 2000 model ve altındaki...

Hurda araç için yeni kanun teklifi! 2000 model ve altındaki...

İçki yasağı yürürlüğe girdi! Resmi Gazete'de yayımlandı

İçki yasağı yürürlüğe girdi! Resmi Gazete'de yayımlandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.