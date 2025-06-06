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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Ehliyetsiz ve geçtiğimiz yıl makineye sıkıştırması sonucu sağ kolunu kaybeden Muhammed Y. (14) yönetimindeki 16 BNN 523 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen erkek şahsa çarpıp 60 metre sürükledi.

SÜRÜCÜ HIZLA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yere düşen adam feci şekilde can verdi. Sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaza yaptığı aracı olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki arsada terk edilmiş halde buldu. Polis ekipleri yaya olarak kaçan sürücü, arkadaşları Melih K.(15) ve Bülent E.(14)’yi kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şahıslar hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

ÖLEN ADAMIN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Ölen adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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