Otomobilin kanala uçtuğu kaza anı kamerada

Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala uçtu.



Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala uçtu. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan kazada, araçta bulunan genç kız hayatını kaybederken, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi Abdürreşit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde merkez istikametinden Antalya Çevre Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan Hüseyin U. idaresindeki 42 ADP 890 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak boş sulama kanalına uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Menekşe Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan sürücü Hüseyin U. yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın kontrolden çıkarak kanala uçtuğu, kaza sonrası vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor. Kazada hayatını kaybeden Menekşe Yıldırım’ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kanala uçan otomobil kanaldan çıkartılarak emniyet otoparkına kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)
