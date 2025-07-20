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Otomobilin yayaya çarptı

Konya'da gece saatlerinde otomobilin çarpması sonucu bir kadının ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Otomobilin yayaya çarptı

Kaza, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Hatip Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabasının düğününden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki G.E. isimli kadına, K.D. (74) idaresindeki otomobil çarptı. Kazada G.E. ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya kaza
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