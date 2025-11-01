Otomobiline benzin döktü, içine girip ateşe verdi... İzmir'de korkunç olay

İzmir'de Bornova ilçesindekan donduran bir olay meydana geldi. Barbaros Mahallesi 5454 Sokak’ta yaşayan 63 yaşındaki İlhan Ö., park halindeki aracına benzin döktü, sonrasında içine girip ateşe verdi.
Meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan İlhan Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İlk incelemelere göre, İlhan Ö.’nün eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu değerlendirildi.
Polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
