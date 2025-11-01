HABER

Otomobiline benzin döktü, içine girip ateşe verdi... İzmir'de korkunç olay

İzmir'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bornova ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki İlhan Ö. iddiaya göre eşiyle yaşadığı sorunlar sonrası sinir krizi geçirdi. Park halindeki otomobiline benzin döken İlhan Ö., sonrasında içine girip aracını ateşe verdi. Alevlerin arasında kalan adam ağır yaralanırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de Bornova ilçesindekan donduran bir olay meydana geldi. Barbaros Mahallesi 5454 Sokak’ta yaşayan 63 yaşındaki İlhan Ö., park halindeki aracına benzin döktü, sonrasında içine girip ateşe verdi.

AĞIR YARALANDI

Meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan İlhan Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

EŞİYLE SORUN YAŞAYIP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

İlk incelemelere göre, İlhan Ö.’nün eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu değerlendirildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

