Otomobille çarpışan motosikletli az kalsın minibüsün altında kalıyordu

Kaza, Bilecik merkez Tevfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Gazipaşa Mahallesi Türkocağı Sokak üzerinde seyir halindeki P.U. idaresindeki otomobil, caddeye çıktığı esnada seyir halindeki M.A.Z. idaresindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosikletli, durakta yolcu alan minibüse arkadan çarparak yere düştü. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü M.A.Z. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. O anlar sokak üzerinde bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA