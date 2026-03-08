HABER

Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Eskişehir’de bir otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Olay, bu sabah saat 09.00 sıralarında Seylap Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; kurye motosikleti, seyir halindeyken önüne çıkan bir otomobile çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda yere düşen kurye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hasar gören motosiklet ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Eskişehir
